ООО "Полимерторг" специализируется на выпуске изделий из пэт, а именно пэт бутылок, пэт преформ и пэт тары (в обиходе для описания данного ассортимента часто применяется определение "пластиковая бутылка"). Вся продукция изготавливается из высококачественного пэт, качество которого гарантируется поставщиками с всероссийско-известными именами.
В настоящий момент в ассортименте компании имеется широкий спектр серийных пэт-бутылок, а именно:Новинки: ПЭТ бутылка 0,250 литра, белая матовая Горло 38 мм Bericap38 (BRC38) 6,10 руб Артикул:38-0250-БМ ПЭТ бутылка 4,2 литра, прозрачная Горло 38 мм Bericap38 (BRC38) 12,20 руб Артикул:38-4200-БЦ ПЭТ бутылка 4,5 литра, прозрачная Горло 48 мм 3-START 13,00 руб Артикул:48-4500-БЦ ПЭТ бутылка 2 литра, белая матовая Горло 38 мм Bericap38 (BRC38) 8,00 руб Артикул:38-2000-БМ Cерийные пэт бутылки: Бутылки для молока и молокопродуктов
Подробно ознакомиться с продукцией компании вы можете воспользовавшись каталогом продукции.
Продукция, производимая компанией "Полимерторг" - это высококачественная пэт тара, изготовленная из первичного сырья и предназначенная для применения в пищевой промышленности. Кроме того, компания производит и реализует высококачественную преформу различного веса. Цвет предлагаемой тары и преформы в ассортименте. Мы отличаемся от множества конкурентов оптимальным сочетанием положительных факторов, на которые всегда обращают внимание потенциальные партнеры и клиенты.
Компания использует оборудование ведущих азиатских и европейских фирм, кроме того, для выдува бутылок применяются высокопроизводительные полуавтоматы "АВТОЭЛЬФ" российского производства.
Используемое нашей компанией оборудование позволяет выдувать пэт бутылки в больших объемах. Высокое качество производимой нами продукции отвечает самым строгим критериям, предъявляемым заказчикам и отвечает всем техническим условиям, выдвигаемым с из стороны. Технические параметры оборудования, используемого ООО Полимерторг, позволяют выпускать тару объемом от 0,5 до 5 литров самого широкого спектра предназначения.
Кроме того, компания оказывает услуги по изготовлению тары и упаковки из ПЭТ по размерам заказчика, запуск в производство от момента согласования - до трех недель. За это время нами будет согласована с клиентом, заказана и изготовлена пресс-форма для выдува пэт бутылок по техническим требованиям заказчика и налажен технологический цикл для производства заказываемой тары.
На сегодняшний день ООО Полимерторг может предложить следующий ассортимент продукции:
Сегодня бутылка, выдуваемая из пэт, стала привычной тарой для всех видов пищевых и технических жидкостей. Пэт, как материал, прекрасно зарекомендовал себя в этой области за последние 15 лет.
Эффективное использование оборудования и богатый опыт является на сегодняшний день основой производства качественной и конкурентоспособной продукции.