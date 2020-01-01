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Пэт бутылки и пэт преформа производства ООО Полимерторг

ООО "Полимерторг" специализируется на выпуске изделий из пэт, а именно пэт бутылок, пэт преформ и пэт тары (в обиходе для описания данного ассортимента часто применяется определение "пластиковая бутылка"). Вся продукция изготавливается из высококачественного пэт, качество которого гарантируется поставщиками с всероссийско-известными именами.







В настоящий момент в ассортименте компании имеется широкий спектр серийных пэт-бутылок, а именно:

Новинки: ПЭТ бутылка 0,250 литра, белая матовая Горло 38 мм Bericap38 (BRC38) Молочная ПЭТ бутылка 0,250 литра, белая матовая. Горло 38 мм Bericap38 (BRC38). Цена за бутылку 6,10 6,10 руб Артикул:38-0250-БМ ПЭТ бутылка 4,2 литра, прозрачная Горло 38 мм Bericap38 (BRC38) ПЭТ бутылка 4,2 литра, прозрачная. Горло 38 мм Bericap38 (BRC38). Цена за бутылку 12,20 12,20 руб Артикул:38-4200-БЦ ПЭТ бутылка 4,5 литра, прозрачная Горло 48 мм 3-START ПЭТ бутылка 4,5 литра, прозрачная. Горло 48 мм 3-START. Цена за бутылку 13,00 13,00 руб Артикул:48-4500-БЦ ПЭТ бутылка 2 литра, белая матовая Горло 38 мм Bericap38 (BRC38) Молочная ПЭТ бутылка 2 литра, белая матовая. Горло 38 мм Bericap38 (BRC38). Цена за бутылку 8,00 8,00 руб Артикул:38-2000-БМ Cерийные пэт бутылки: Бутылки для молока и молокопродуктов


ПЭТ бутылки для розлива пива и кваса


ПЭТ бутылки для газированых напитков


ПЭТ бутылки для розлива водки и вина


ПЭТ бутылки для стеклоомывателя


ПЭТ бутылки под жидкость для розжига


ПЭТ бутылки под розлив незамерзайки


ПЭТ бутылки для негазированной воды


Подробно ознакомиться с продукцией компании вы можете воспользовавшись каталогом продукции.

Продукция, производимая компанией "Полимерторг" - это высококачественная пэт тара, изготовленная из первичного сырья и предназначенная для применения в пищевой промышленности. Кроме того, компания производит и реализует высококачественную преформу различного веса. Цвет предлагаемой тары и преформы в ассортименте. Мы отличаемся от множества конкурентов оптимальным сочетанием положительных факторов, на которые всегда обращают внимание потенциальные партнеры и клиенты.

Компания использует оборудование ведущих азиатских и европейских фирм, кроме того, для выдува бутылок применяются высокопроизводительные полуавтоматы "АВТОЭЛЬФ" российского производства.

Используемое нашей компанией оборудование позволяет выдувать пэт бутылки в больших объемах. Высокое качество производимой нами продукции отвечает самым строгим критериям, предъявляемым заказчикам и отвечает всем техническим условиям, выдвигаемым с из стороны. Технические параметры оборудования, используемого ООО Полимерторг, позволяют выпускать тару объемом от 0,5 до 5 литров самого широкого спектра предназначения.

Кроме того, компания оказывает услуги по изготовлению тары и упаковки из ПЭТ по размерам заказчика, запуск в производство от момента согласования - до трех недель. За это время нами будет согласована с клиентом, заказана и изготовлена пресс-форма для выдува пэт бутылок по техническим требованиям заказчика и налажен технологический цикл для производства заказываемой тары.

На сегодняшний день ООО Полимерторг может предложить следующий ассортимент продукции:

  • Пэт бутылка для розлива молока и молочных продуктов - горло 38 мм Bericap38 (BRC38)
  • Пластиковая бутылка для газированных напитков, кваса и пива - горло 28 мм PCO1810
  • Пэт тара больших емкостей - 4, 4.5, 5 литров - горло 48 мм 3-START

Сегодня бутылка, выдуваемая из пэт, стала привычной тарой для всех видов пищевых и технических жидкостей. Пэт, как материал, прекрасно зарекомендовал себя в этой области за последние 15 лет.

Эффективное использование оборудования и богатый опыт является на сегодняшний день основой производства качественной и конкурентоспособной продукции.

Каталог продукции Пэт бутылки: 0,250 литра 0,275 литра 0,5 литра 0,93 литра 1 литр 1,5 литра 2 литра 2,5 литра 3 литра 4 литра 4.2 литра 4.5 литра 5 литров   Комплектующие Преформа Пэт-бутылки для пива и кваса Пэт-бутылки для молока и молокопродуктов Винные и водочные пэт-бутылки Пэт-бутылки для розлива газированной воды Пэт-бутылки для розлива негазированной воды Пэт-бутылки под жидкость для стеклоомывателя Пэт-бутылки для незамерзайки Пэт-бутылки под жидкость для розжига О компании Качество Оптовые продажи Доставка продукции Глоссарий Контакты Реквизиты
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